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    • Сбежавший из больницы следственно-арестованный задержан в СКО

    15 Августа 2022 13:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО задержан следственно-арестованный, сбежавший из больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 13 августа в районе имени Г. Мусрепова из больницы села Новоишимское совершил побег следственно-арестованный, находящийся на излечении в специальной палате. 23-летний североказахстанец находится под следствием по факту кражи скота.

    Личный состав областного департамента полиции, территориальных подразделений был поднят по тревоге и ориентирован на поиски подозреваемого. На трассах областного и республиканского значения были выставлены посты. Утром в воскресенье разыскиваемый был задержан вблизи села Ставрополка района имени Г. Мусрепова.

    В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор. По факту побега начато досудебное расследование по части первой статьи 426 УК РК.
    #Северо-Казахстанская область #Происшествия
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