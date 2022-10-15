Сбежавшего из следственного изолятора преступника задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уголовного преступника, сбежавшего из учреждения ЛА-155/18, задержали ночью сотрудники криминальной полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции при УП Турксибского района задержали преступника в микрорайоне Карасу на улице Северное кольцо. Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК», – резюмировал начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

Задержанного в сентябре этого года осудили за убийство и приговорили к 10 годам лишения свободы. По факту побега в отношении сотрудников департамент собственной безопасности МВД проводит проверку.

Ранее сообщалось, что осужденный сбежал из следственного изолятора в Алматы.



