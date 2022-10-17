Сбежавшего из СИЗО преступника арестовали на два месяца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанный после побега из учреждения ЛА-155/18 уголовный преступник арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, в отношении него 16 октября постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Как сообщалось ранее, 14 октября осужденный совершил побег из следственного изолятора. Сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции при УП Турксибского района Алматы задержали преступника в микрорайоне Карасу на улице Северное кольцо. Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК.



