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    Сбежавшего из СИЗО преступника арестовали на два месяца в Алматы

    17 Октября 2022, 11:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанный после побега из учреждения ЛА-155/18 уголовный преступник арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, в отношении него 16 октября постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

    Как сообщалось ранее, 14 октября осужденный совершил побег из следственного изолятора. Сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции при УП Турксибского района Алматы задержали преступника в микрорайоне Карасу на улице Северное кольцо. Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс МВД РК
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