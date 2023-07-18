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      Карагандинская область

    Сбежавшего из больницы преступника задержали в Караганде

    18 Июля 2023, 11:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сотрудники оперативной службы ДП задержали преступника, который сбежал из больницы сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 июля сбежавший был задержан оперативными сотрудниками Департамента полиции и ДУИС региона.

    По данному факту Департаментом полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

    «В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции УП Караганды в гаражном массиве задержали беглеца. Он доставлен в полицию. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Кроме того, Департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и по области Улытау начата служебная проверка.

    Напомним, сегодня в одном из медучреждении Караганды был совершен побег опасного преступника. Он является уроженцем ЗКО, был осужден за совершение тяжкого преступления. Ему 35 лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью полиция
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