Сбербанк уходит с европейского рынка

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, следует из заявления кредитной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.

В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.