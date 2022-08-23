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    Сбавить темпы строительства жилья предложил аким Нур-Султана

    23 Августа 2022, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что необходимо сбавить темпы строительства жилья, так как они значительно опережают развитие инженерных сетей в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на сегодня перед городом стоит задача по введению 3 млн квадратных метров жилья ежегодно. За последние три года введено свыше 8 млн квадратных метров жилья.

    «3 млн квадратных метров жилья каждый год – это большой темп. В 2019 году введено 1 млн 700 тыс. квадратных метров, в 2020 году – 3 млн, в 2021 году – 3 млн 20 тыс. Это только жилье, не считая другие объекты: школы, прочие социальные объекты, объекты культуры, спорта, производства, промышленности. Их нужно обеспечивать инженерными сетями. Давайте мы сбавим темпы, потому что мы должны успевать, особенно у нас районы новой застройки очень быстрыми темпами развиваются», - сказал градоначальник, отвечая на вопрос о поддержке строительных компаний и ипотечных программ для населения на встрече с предпринимателями в столице.

    По словам Алтая Кульгинова, за последние 10 лет население столицы удвоилось, количество жителей возросло с 650 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек. К 2030 году при таких же темпах урбанизации, население столицы составит свыше 2 млн человек. Чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить жизнедеятельность столицы, нужно решить ряд вопросов по инженерным сетям: тепло, вода, электричество и вопросы ливневой канализации.

    Ранее Алтай Кульгинов проинформировал о текущей ситуации по строительству коммунального долгостроя – ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет, а также о строительстве третьей насосно-фильтровальной станции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Инфраструктурные проекты Астана Акимат Строительство Жилье Алтай Кульгинов
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