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    Саженцы экзотических растений подарил житель Калифорнии ботаническому саду Петропавловска

    4 Июня 2021, 17:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ботанический сад Петропавловска получил посылку с саженцами и семенами экзотический растений. Подарок оранжерее сделал житель Калифорнии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На север Казахстана прибыли зизифус, бругмансия «Трубы Ангелов», мушмула, джакаранда мимозолистная, инжир фиолетовый, шелковица, кei apple - довиалис Кафрский, пальма желейная, пзимина трёхлопастная и папайя.

    «Наш подписчик из Калифорнии просто написал нам, что отправил посылку и сообщил трек-номер. В нашей практике такого не было. Это потрясающе! Получили семена и черенки плодовых растений и цветов. Сейчас будем укоренять черенки, высеивать семена. Растения теплолюбивые. В дальнейшем, что взойдет, будет расти в оранжерее либо перенесем в зимний сад. Все будет зависеть от температуры», - сказал руководитель ботанического сада Артур Рязапов.

    Оказалось, что подарок отправил бывший североказахстанец Ренат Султанов. Уже 14 лет он живет в городе Сакраменто штата Калифорнии, однако не забывает с детства любимый ботанический сад. По его словам, до сих пор помнит первое впечатление от посещения оранжереи и даже запах инжира. Помнит, как цвел банан, как ходил с одноклассниками на экскурсию в ботанический сад. Теперь он сам занимается выращиванием экзотических растений в собственном саду.

    Ботанический сад Петропавловска в следующем году отметит 110-летний юбилей. Сейчас уникальная коллекция северной оранжереи насчитывает более двух тысяч видов различных растений изо всех уголков земного шара.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология США Общество
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