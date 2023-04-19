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    Саженцы арбузов замерзли в Шардаринском районе Туркестанской области

    19 Апреля 2023, 19:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – От резкого похолодания в Шардаринском районе Туркестанской области пострадали саженцы арбузов на площади около 1 000 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о пострадавших в Шардарьинском районе саженцах арбузов распространилась в социальных сетях. В ней сообщалось о 2 000 гектаров.

    В свою очередь, пресс-служба акимата Шардаринского района предоставила информацию лишь о площади около 1 000 гектаров.

    Как отмечают специалисты, крестьяне, в связи с тем, что посевы не застрахованы, не смогут получить специальную помощь.

    «Саженцы арбуза замерзают при температуре воздуха 0°C и температуре почвы –10°C», – сказала агрометеоролог Туркестанского филиала РГП «Казгидромет» Динара Баянбаева.

    По данным синоптиков, вчера ночью в Шардаринском районе температура воздуха и почвы достигли именно таких показателей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Сельское хозяйство
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