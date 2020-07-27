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    Сайт для совершения жертвоприношений на Курбан айт запущен в Казахстане

    27 Июля 2020, 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в преддверии празднования Курбан айта, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения онлайн жертвоприношений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

    Ранее сообщалось о том, что в условиях карантина мусульманам предоставляется возможность совершить жертвоприношение на Курбан айт в режиме онлайн, не выходя из дома и не контактируя с людьми. Заказчику будет предоставлена подробная информация о ходе проведенной работы. Еще одно преимущество сайта заключается в том, что указывается цена скота для жертвоприношения.

    Необходимо отметить, что мясо животного, принесенного в жертву, раздается нуждающимся семьям. В связи с распространением коронавируса у граждан не будет возможности самим выбирать скот, присутствовать на церемонии жертвоприношения.

    Для совершения онлайн-жертвоприношения на сайте Qurban2020.muftyat.kz нужно заказать услугу жертвоприношения, выбрать регион, а затем ввести необходимые данные : ФИО, номер телефона, жертвенное животное, отметить, необходим ли отчет по жертвоприношению. После успешного заказа на WhatsApp поступает сообщение о совершении жертвоприношения с фото- и видео-отчетом.

    Помимо этого, нуждающиеся люди могут подать заявку на получение жертвенного мяса.

    Также на сайте можно получить информацию о совершении жертвоприношения. Для этого необходимо ввести номер телефона. Кроме того, есть раздел «Вопросы-ответы» касательно совершения жертвоприношения. При областных мечетях созданы информационные центры, где вам подробно расскажут о правилах совершения жертвоприношения.

    Еще одна особенность совершения жертвоприношения в этом году заключается в том, что часть мяса не будет забирать человек, совершающий жертвоприношение, все три части мяса будут раздавать нуждающимся семьям. В каждой области, в каждом регионе будет открыто специальное место для жертвоприношения.

    В минувшую пятницу на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам с просьбой не завышать цены на скот, не думать о собственной выгоде и учитывать положение народа.

    Отметим, в этом году празднование Курбан айта приходится на 31 июля, 1 и 2 августа. В связи с тем, что ограничительные меры были продлены до 2 августа, республиканские мечети закрыты, 31 июля в мечетях Казахстана не будут читать Курбан айт-намаз.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия
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