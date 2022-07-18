Сайт для информирования о работе комиссии по возврату активов создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

14 июля в Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

В ходе заседания обсудили вопросы исполнения государственными органами первоочередных мер по реализации поручений Главы государства о демонополизации товарных рынков и возврате капитала.

Основные приоритеты работы комиссии - выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

«Генпрокуратурой для органов расследования подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по возврату похищенных активов из-за рубежа. По каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов, реализуется концепция параллельных финансовых расследований «Следуй за деньгами». Оперативно принимаются меры по заморозке активов в целях их последующего ареста. Для этого используются возможности подразделений финансовой разведки вышеуказанных стран, а также зарубежные сети обмена информацией «Carin» (Европа) и «Arin AP» (Азия и Океания)», - сообщили в комиссии.

Кроме того, налажено сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов («СтАР») Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Министерством финансов направлены запросы в Европейский союз, Турцию и ОАЭ о предоставлении информации по резидентам Казахстана (порядка 340 физлиц), задекларировавшим наличную иностранную валюту при въезде на таможенную территорию указанных стран.

Также будет создан специальный веб-сайт для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.

Комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;

2) устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;

3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.

По итогам заседания дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов.