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    Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС

    11 Мая 2022, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области разработал сервис онлайн-бронирования комнат длительных свиданий. Также на сайте предоставлена информация о получении посылок осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня апробация пилотного проекта осуществляется на базе всех учреждений по области.

    «На сайте www.karaganda-kds.kz граждане могут забронировать комнату длительного свидания, получить подтверждение брони администрацией учреждения, а также ознакомиться с интересующей информацией. Более того, на сайте можно узнать о возможности получения осужденными посылок и бандеролей», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

    На сегодняшний день сайт запущен в тестовом режиме, в дальнейшем, при положительном результате, планируется запуск и функционирование сайта на постоянной основе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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