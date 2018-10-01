Сайран Буканов: Аграриям предстоит в полной мере реализовать потенциал АПК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Послание содержит мощный экономический блок, где четкий акцент сделан на повышение конкурентоспособности и поддержания устойчивых темпов роста. Это, прежде всего, касается агропромышленного комплекса, считает директор КХ «Каркын» Сайран Буканов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает аграрий, перед сельхозтоваропроизводителями поставлена масштабная задача в полной мере реализовать потенциал АПК и увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции.

«Выращивать продукцию мы, в основном, научились. Урожайность в большинстве хозяйств в последние годы увеличилась, но из-за неэффективной борьбы с болезнями вредителями, низкой технической вооруженности, отсутствия или недостатка высокопроизводительной современной техники, сроки уборки растягиваются и хозяйства допускают большие потери урожая (20-30%).

Нам, работникам аграрного сектора, понятно, что необходимо провести техническое перевооружение сельхозпредприятий, внедрить современные технологии», - считает С. Буканов.

Для поддержки АПК и масштабного привлечения современных агротехнологий, Правительству поручено предусмотреть на ближайшие 3 года дополнительное выделение не менее 100 млрд. тенге ежегодно.

«Надо, чтобы Министерством сельского хозяйства были учтены предложения сельхозпроизводителей с мест, с учетом имеющихся нерешенных проблем, определены приоритеты, куда направить эти средства, где мы сможем получить самый высокий экономический эффект. Без технического перевооружения сельхозформирования не способны внедрить новые технологии. Было бы целесообразно в ближайшие 5 лет увеличить субсидирование приобретения новой техники с 25 % до 50%»,- считает глава КХ.

Аграрий также считает, что необходимо четко выстроить систему подготовки и обучения специалистов и управленцев новым навыкам ведения хозяйства.

«Здесь, конечно, должны использоваться достижения наших передовых хозяйств, а при необходимости - привлекаться ученые с большим научным опытом и авторитетные зарубежные специалисты», - добавил С. Буканов.

Также одним из вопросов, волнующих аграриев, являются проблемы в сфере земельных отношений. Они касаются индивидуального жилищного строительства и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

«Надо прямо сказать, что в этом вопросе не удалось пока навести должного порядка.

Сегодня управлением по контролю за использованием и охране земель ведутся проверочные мероприятия на площади 418 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году поданы судебные иски об изъятии 155 тыс.га, а изъято в принудительном порядке лишь 39 тыс. га. Это говорит о том, что процесс изъятия слишком «забюрокрачен» и вызывает справедливое нарекание, а вопросы выделения земель пока еще не до конца прозрачны»,- озвучил проблему С. Буканов.



В целом, как утверждает глава КХ, достижение обозначенных в Послании целей будет только способствовать дальнейшему развитию Казахстана.