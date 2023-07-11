Сайгаки топчут посевы: мажилисмен озвучил предложение по решению вопроса

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров в ходе беседы с журналистами на площадке региональной Палаты предпринимателей в Костанае озвучил свои предложения по решению вопроса с сайгаками, которые ежегодно наносят ущерб посевам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это серьезный вопрос не только у нас, но и в Акмолиснкой области, ЗКО. Он имеет катастрофический характер. Фермеры будто вынуждены сеять, чтобы кормить сайгу. Мы начали изучать, почему сайга мигрирует и идет на посевы. Во-первых, это вопрос количества. Во-вторых, вопрос кормов. В-третьих, вопрос влаги. Мы от нашей партии выходим с предложением к Министерству сельского хозяйства и Минэкологии решению вопроса», - считает Ходжаназаров.

Предлагается, во-первых, сформировать пул фермеров, которые сеяться в приграничных с зонами обитания сайги территориях и профинансировать им семена житника, ГСМ, заработную плату. Таким образом, будет обеспечена кормовая база для сайгаков.

«Второе - выделить деньги на обеспечение водой, сделать скважины. Третье - ввести мораторий на отстрел волков, где в основном обитает сайга. Ведь нарушен баланс взаимодействия сайги и хищников, природный цикл. Так можно проработать вопрос с популяцией сайги и повлиять на их миграцию»,- пояснил А. Ходжаназаров.

Ранее мажилисмен раскритиковал работу министерства сельского хозяйства, которую они ведут по борьбе с саранчой.