Саят Мусин возглавил управление сельского хозяйства Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление сельского хозяйства Карагандинской области возглавил Саят Мусин. До этого он трудился заместителем акима Абайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саят Мусин на государственной службе с 2015 года.

Работал в ветеринарной службе на разных должностях. Был главным специалистом-ветеринарным врачом государственной инспекции АПК, и. о. директора Абайской ветеринарной станции, заместителем начальника управления ветеринарии Карагандинской области.

С октября 2018 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Абайского района.