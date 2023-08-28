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    Саят Мусин возглавил управление сельского хозяйства Карагандинской области

    28 Августа 2023, 21:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление сельского хозяйства Карагандинской области возглавил Саят Мусин. До этого он трудился заместителем акима Абайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Саят Мусин на государственной службе с 2015 года.

    Работал в ветеринарной службе на разных должностях. Был главным специалистом-ветеринарным врачом государственной инспекции АПК, и. о. директора Абайской ветеринарной станции, заместителем начальника управления ветеринарии Карагандинской области.

    С октября 2018 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Абайского района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Назначения
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