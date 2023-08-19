Саясат Нурбек проверил готовность общежитий для студентов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы министр науки и высшего образования ознакомился работой Ситуационного центра студенческих общежитий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи обсуждены вопросы готовности вузов к новому учебному году и меры по обеспечению комфортного и безопасного проживания студентов в общежитиях. Саясат Нурбек выразил свою озабоченность относительно доли студентов, которым не хватает мест в общежитиях, и призвал представителей управления молодежной политики принять необходимые меры для решения этой проблемы в самом студенческом городе страны.

«Основное внимание должно быть уделено усилению работы по предоставлению жилья студентам, особенно - первокурсникам, так как для них начинается совершенно новый этап жизни и им нужна адаптация. Считаю, что в новом учебном году ни один студент не должен остаться без общежития. Уверен в важности надежного и комфортного жилья для всех граждан, в первую очередь для молодых людей, оказавшихся вдали от родного дома. Наша задача - создать условия, в которых каждый студент сможет сосредоточиться на учебе, не беспокоясь о других вопросах. Будем работать на привлечение инвестиций и разработку эффективных программ, чтобы ни один студент не остался без жилья в новом учебном году. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить нашей молодежи достойные условия для развития и достижения своих целей», - отметил Саясат Нурбек.

В ходе визита министр также посетил вузы Алматы, чтобы оценить состояние и готовность их общежитий. Он провел встречи с руководством университетов, чтобы выяснить их мнения и предложения по улучшению бытовых условий студентов.

На встрече было отмечено, что обеспечение комфортных и безопасных условий для студенческой жизни является одним из основных приоритетов для вузов. Саясат Нурбек предложил внедрить современные технологии, чтобы улучшить систему предоставления общежитий. Это не только повысит качество образования, но и облегчит адаптацию студентов в инновационной среде.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества между вузами и организациями, занимающимися обеспечением студенческого жилья. Он отметил, что только совместными усилиями можно решить данную проблему и создать оптимальные условия для обучения и проживания студентов. Саясат Нурбек заверил, что министерство будет активно содействовать вузам в решении всех вопросов, связанных с жильем для студентов.

Необходимо отметить, что в рамках поручения министерства во всех вузах были созданы ситуационные центры, колл-центры и горячие линии, чтобы студенты и их родители могли обращаться с вопросами и получать необходимую информацию. Системная работа, проводимая в этом году, позволяет улучшить готовность вузов к приему новых студентов. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и комфорта проживания студентов в общежитиях, а также для решения проблем с нехваткой мест.