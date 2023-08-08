Сауну и бильярдную демонтировали: прокуроры и журналисты посетили костанайский детский лагерь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сауну и бильярд в детском лагере в Костанайской области демонтировали до приезда журналистов и прокуроров. Такое нетипичное для юных отдыхающих «развлечение» было обнаружено прокурорами в лагере «Солнечный» в Денисовском районе в ходе проверки в конце июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в ходе проверок выявлен ряд нарушений, в том числе обнаружены помещения с бильярдным столом и сауной, явно не предназначенные для отдыха детей. Нарушения зафиксированы на территории детского лагеря «Солнечный» в Денисовском районе.

Фото: прокуратура Костанайской области

Журналисты и прокуроры сегодня побывали в этом лагере. Детей там не оказалось, так как последняя смена закончилась еще 2 августа. Но на месте были руководство лагеря и районного отдела образования.

Лагерь отработал этим летом 4 смены, приняв в каждой по 150 детей. Непосредственно в двух основных корпусах проживали по 4-5 детей в каждой комнате. Это и в старом, и новом корпусе. В новом есть даже две двухместные комнаты, в которых полноценная ванная комната, диваны, кресла и даже телевизор. Они заметно отличаются комфортом от остальных.

Но состояние старого корпуса - удручающее. Здесь был, по данным администрации лагеря, проведен текущий ремонт, но даже это не спасло положения. На стенах- отклеивающиеся старые обои, пыль, матрацы - пожелтевшие, а душевые - в разводах и ржавчине, местами в здании отваливается кафель.

Непрезентабельного вида оказалась и комната медицинского работника. На глаза сразу бросились следы некогда подтекающего потолка. В медкабинете нет кушетки, на полке с лекарственными препаратами красуется только перекись водорода, зеленка, абсолютно нестерильная вата и шпатлевка. Возникает вопрос: как принимали детей в период активной работы?

Снаружи здание первого корпуса тоже подуставшее, явно требующее не текущего, а полноценного капитального ремонта.

Во втором жилом корпусе ситуация получше. Ремонт более приличный, чище и, в целом, комфортнее для проживания детей. Только возникает весьма уместный вопрос: почему за путевку в детский лагерь за 25 тысяч тенге дети живут в разных условиях? Вопрос остается открытым.

Есть на территории лагеря и приречные жилые домики, и двухэтажный корпус, где находится столовая. В этом же здании прокуроры ранее обнаружили сауну и бильярдную. Но к приезду журналистов и представителей областной прокуратуры все успешно демонтировали.

До 2018 года многие корпусы лагеря использовались как профилакторий для взрослых. Этим и объясняет отдел образования наличие в корпусе сауны и бильярдной комнаты отдыха.

Однако, как заверила руководитель районного отдела образования Людмила Коклачева, в период нахождения здесь детей эти комнаты были полностью закрыты. В корпусе якобы нет ни воды, ни отопления. Однако в этом же здании, только на втором этаже - столовая, где и питаются дети.

В районом ведомстве утверждают, что сауной никто и никогда не пользовался. Объяснить тот факт, почему сразу после проверки сауну и бильярдную было принято решение демонтировать, и почему не сделали этого ранее - в отделе образования объяснить не смогли. Но заверили, что им неизвестны факты, когда сауна и бильярдная были в эксплуатации.

«Первый этаж здания законсервирован, никем не используется. Использовался только второй этаж, где столовая, - отметила Л. Коклачева. — Раз сауну и бильярдную нельзя, по итогам проверки прокурора, мы все демонтировали. Я понимаю, что нарушила. Но из хороших побуждений демонтировали, чтобы было еще одно помещение».

Фактически, такие «запрещенные» для детского лагеря комнаты продолжали быть в период отдыха детей на протяжении последних 5 лет, начиная с 2018 года, когда лагерь был передан от местных исполнительных органов на баланс областного управления образования. И за эти несколько лет никому немешавшая сауна и бильярдная вдруг демонтированы сразу перед приездом надзорного органа и журналистов.

В ходе проверки в конце июля здесь была также выявлена комната, где хранились запрещенные, непредусмотренные для лагеря предметы. На момент приезда журналистов и прокуроров и эта комната оказалась совершенно пустой. Демонтированные элементы бильярдного стола, душевой из комнаты-сауны были найдены в отдаленной комнате, под замком.

Как отмечает присутствовавшая при проверке заместитель руководителя областного управления образования Данагуль Сюндикова, закрыть полностью двухэтажное здание, где нашли сауну и бильярдную, в период отдыха детей не представлялось возможным.

«В этом двухэтажном помещении, которое числится как актовый зал, первый этаж законсервирован. Там протекает кровля. Полностью закрыть здание не было возможности, потому что на втором этаже находится столовая. Здание требует ремонта, будут выделены бюджетные средства на ремонт кровли, после рассмотрения заявки. Здесь уже нужен капитальный ремонт. Постепенно все лагеря нужно приводить в порядок», - коротко сообщила Д. Сюндикова.

В областном ведомстве позже дополнили, что с 1985 года по 2018 год в здании детского оздоровительного лагеря «Солнечный», помимо лагеря, не в летний период, действовал профилакторий для взрослых и детей.

«В период работы в летний период загородного лагеря в здании действовала только столовая. После замечаний прокуратуры отделом образования оперативно устранены нарушения. Управлением образования ранее подавалась бюджетная заявка на текущий ремонт кровли здания столовой на 16 млн тенге», - добавили в управлении образования.

Тем не менее, по словам прокурора управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области Нурсултана Сатыбалдина, ведомством все нарушения зафиксированы (аудио- и видеофиксация) и будут приняты соотвествующие меры. Данные проверки проводится в рамках поручения генерального прокурора РК.

Ранее сообщалось, что нарушения в работе детских лагерей выявили прокуроры в Акмолинской области. В ходе осмотра прилегающих территорий и помещений детских лагерей обнаружены недопустимые предметы: пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд, хранившийся в кухонной зоне детского лагеря и другие запрещенные предметы.

Еще один детский лагерь в Акмолинской области - «Боровичок» также отличился нарушениями.