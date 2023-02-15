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    Саукеле был представлен на выставке в Нью-Йорке

    15 Февраля 2023, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Амбассадор креативных индустрий Казахстана Алия Жамантаева приняла участие в выставке в Нью Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «Kazakh Tourism».

    Алия Жамантаева – казахстанский дизайнер, которая занимается продвижением нашей айдентики. Алия имеет свое индивидуальное видение и концепцию в дизайне, где отражает ДНК страны. Вплетает традиции и обычаи в современную интерпретацию модных образов.

    На выставке в Нью-Йорке с 9 по 16 февраля в тематике Дня влюбленных «LOVE.MAKE.LOVE» она представляет свои украшения. В частности, Алию пригласили благодаря ее индивидуальному взгляду и выражению в творчестве. Без сомнений, она интерпретировала через призму современной моды, всеми любимый национальный головной убор – саукеле.

    Свой путь Алия начинала с вязания беретов, и не изменяя своим традициям она вяжет по сей день. Патчи, представленные на выставке, которые она в процессе воркшопа пришивала желающим гостям, изготовлены по ее собственному дизайну с призывом «любить».

    «Любить ведь можно всегда и везде. Любовь выражается по-разному – это поддержка, безоговорочное принятие, красота», - комментирует свои работы Алия.

    АО НК «Kazakh Tourism» поддерживает такие таланты, помогает им выйти на мировой рынок, заявить о себе и развивать культуру Казахстана. Так в рамках данной выставки оказана информационная поддержка. Также с недавнего времени Алия стала официальным амбассадором креативных индустрий Казахстана, что дает ей определение преимущества для участия в международных выставках для дизайнеров.

    «Для нас очень важно понимать, как двигаться в развитии креативных индустрий. Каждый день происходят кардинальные изменения, появляются новые технологии. Но при этом ручной труд и hand made мастера на мировом рынке становятся must have. Нам важно помогать нашим казахстанским талантам заявлять о себе, и мы даем возможность развития всей индустрии. Fashion индустрия – одна из самых быстро растущих в мире. Посредством моды можно поднимать важные вопросы, освещать социальные проблемы и показывать ДНК своей страны. Мы рады, что Алия стала амбассадором креативных индустрий и будем оказывать всестороннюю поддержку в ее дальнейшем продвижении. Мы показываем, что мы «рядом» даже на начальном этапе. Ведь многие творческие ребята зачастую говорят, что получают поддержку после мирового признания. Мы стремимся изменить это», - комментирует Ирина Харитонова, директор департамента креативного туризма АО НК «Kazakh Tourism».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Культура США
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