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    Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан

    9 Апреля 2023, 11:30

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с генеральным директором саудовской авиакомпании «Flynas» Бандером Аль-Моханна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили вопросы запуска прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.

    Б. Арын проинформировал о мерах Правительства РК по упрощению деловых и туристических поездок граждан двух стран, среди которых возобновление безвизового режима для граждан Королевства и возможности использования пятой степени «свободы воздуха» в аэропортах Казахстана.

    В свою очередь Б. Аль-Моханна подтвердил интерес компании в укреплении деловых и туристских связей с казахстанской стороной, в связи с чем, заявил о запуске в текущем году прямых регулярных авиарейсов между городами Казахстана и Саудовской Аравии, которые будут совершаться на новых самолетах «Airbus A330».

    Отдельной темой стороны обсудили вопрос перевозки паломников в сезон хаджа, учитывая, что авиакомпания «Flynas» определена со стороны ДУМК одной из основных перевозчиков казахстанских паломников во время хаджа.

    В данном контексте Б. Арын выразил просьбу оказать максимальное содействие казахстанским паломникам, обеспечить надлежащий сервис и безопасность по приемлемым ценам. Б. Аль-Моханна, со своей стороны, заверил в создании всех необходимых условий для комфортной перевозки казахстанских паломников, намеревающихся совершить хадж в этом году.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие в продвижении туристического потенциала Казахстана в Королевстве, в т.ч. провести четвёртое по счету роуд-шоу с участием туристических и авиационных компаний и ведомств двух стран.

    Авиакомпания «Flynas» является частным саудовским авиаперевозчиком, работающим по системе лоукостер, который осуществляет более 1,5 тысяч рейсов в неделю по 70 внутренним и международным направлениям. В авиапарке компании используются новые самолеты «Airbus А320Neo» и «A330».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туризм Аэропорт Саудовская Аравия Авиация
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