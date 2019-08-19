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    Саудовская Аравия заинтересована в развитии с Казахстаном производства халал-продукции

    19 Августа 2019, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с известным саудовским бизнесменом Дауахием аль-Аамани, являющимся заместителем и специальным посланником главного исполнительного директора «World Halal Center» принца Наифа бен Абдаллы бен Сауда бен Абдельазиза Аль Сауда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Входе встречи стороны обсудили пути расширения торгово-инвестиционных отношениймежду двумя странами и возможности развития халяль индустрии в Казахстане.Д.аль-Амаани пригласил казахстанские компании на выставку «HALAL EXPO», котораяпройдет с 3 по 7 октября с.г. в городе Джидда. Он также выразил готовностьпредоставить льготы и другие условия для казахстанских компаний, желающихпринять участие в выставке.

    Цельпроведения выставки – дать возможность производителям халальной продукцииустановить деловые контакты, поделиться своим опытом, найти новые рынки длясвоих услуг и продукции, обсудить пути решения проблем, стоящих переддальнейшим развитием данного направления производства, а также предоставитьвозможность презентовать свои перспективные инвестиционные проекты и создатьсовместные предприятия.

    Всвою очередь, Б.Арын выразил благодарность за приглашение на выставку иготовность предоставить помощь по всем организационным вопросам. В этой связи,он обещал информировать заинтересованные организации и компании Казахстана опредстоящей выставке.

    Участиев выставке HALAL EXPO даст хорошую возможность казахстанским компаниям,работающим в сельскохозяйственной сфере, презентовать свою продукцию и выйти наимеющий большой потенциал рынок арабских государств Персидского залива.

    Автор:

    МИД РК Ближний Восток Сельское хозяйство
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