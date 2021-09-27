Саудовская Аравия является важным партнером для Казахстана - Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылся казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация Королевства Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом прибыла в Нур-Султан, в рамках участия на 5-ом заседании Казахстанско-Саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе бизнес-форума министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, какие возможности есть у двух стран в рамках сотрудничества.

«Сегодняшняя платформа - одна из важных инструментов для усиления нашего двустороннего сотрудничества между РК и Саудовской Аравии. Как председатель нашей Межведомственной комиссии я очень положительно оцениваю работу. Королевство Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке. Тесные взаимоотношения между нашими главами государств дают прочную основу для двустороннего сотрудничества и получения двусторонних выгод. Мы наладили прямые контакты между нашими странами», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, обращаясь к участникам форума.

Он отметил, что, несмотря на последствия пандемии, за 7 месяцев этого года двусторонняя торговля между нашими странами увеличилась на 36,5%.

«Годы кризиса усилили также структурные изменения в глобальной экономике, включая экономики наших стран. Государственная программа развития Саудовской Аравии-2030 и Программа развития Казахстан-2050, по сути, направлены на одни и те же цели: диверсификацию экономики, снижение зависимости от экспорта природных ресурсов, вхождение в число самых развитых стран. У наших стран есть огромный потенциал для усиления сотрудничества. Сейчас только в Казахстане есть 11 предприятий с участием капитала Саудовской Аравии. В основном они работают в розничной торговле, в сфере информационной коммуникации, государственных транзакций», - сообщил Бахыт Султанов.

Казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум проходит с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран. В ходе мероприятия саудовские компании поделились опытом реализации Национальной программы «Saudi Vision 2030», главной целью которой является развитие частного сектора и создание динамичного общества, а также повышение конкурентоспособности Королевства в международной торговле.