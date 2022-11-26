Саудовская Аравия уступила Польше на ЧМ-2022

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Польши одержала победу над командой Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на стадионе Education City и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм остался за поляками, хотя мячом чаще всего владели саудовцы. Они также нанесли больше ударов в створ ворот, чем соперники. Подопечные Эрве Ренара даже имели возможность открыть счет - на 12 минуте Мохамед Канно пробил под перекладину, но его сильный удар в прыжке парировал Войцех Щенсный. После этого опасный момент был создан у ворот Мохаммеда аль-Овайса. На 25 минуте поляк Крыстян Белик после розыгрыша углового выиграл верховую борьбу и чуть не отправил мяч в сетку головой, но игрок сборной Саудовской Аравии спас свою команду.

Полякам все же удалось забить гол первыми - на 39 минуте Петр Зелиньский, получив передачу с правого фланга от Роберта Левандовского, точно пробил по воротам. Спустя некоторое время, под занавес первого тайма, саудовцы заработали пенальти. Такое решение судья принял после просмотра VAR. К точке подошел тот самый Салем Аль-Досари, который принес историческую победу в матче с Аргентиной, но он не смог поразить ворота с 11-метрового: Щенсный мастерски отбил мяч. Также голкипер отбил добивание от Мохаммеда аль-Бурайка.

Саудовцы и во втором тайме выглядели лучше и действовали компактнее. Они продолжали атаковать, а Щенсный выручать свою команду. Поляки периодически создавали моменты в атаке, несколько раз попадали в перекладину, штанги. В итоге на 82-ой минуте отличился Роберт Левандовский. Он также на 90-ой минуте имел возможность оформить дубль, но Мохаммед аль-Овайс спас команду от третьего гола. Такой счет в матче сохранился до конца игры. Таким образом, после этой победы сборная Польши вышла на первое место в группе С, а Саудовская Аравия переместилась на вторую строчку.

В первом туре Сборная Польши сыграла вничью с Мексикой - 0:0, а Саудовская Аравия сенсационно победила Аргентину 2:1.





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