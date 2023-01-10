Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Саудовская Аравия сняла коронавирусные ограничения на хадж

    10 Января 2023, 07:17

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Власти Саудовской Аравии отменили ограничения для совершения хаджа, введенные из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    «Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии, каких-либо возрастных ограничений не будет», - сообщил министр по делам хаджа и умры королевства Тауфик Аль-Рабия.

    По словам министра, теперь хадж-миссии со всего мира вновь могут заключать договор с любой уполномоченной компанией об оказании услуг в Саудовской Аравии.

    «Вместе с нашими партнерами мы запустили платформу NUSK, чтобы облегчить процедуры прибытия паломников», - добавил Тауфик Аль-Рабия.

    Власти Саудовской Аравии в течение последних трех лет из-за распространения COVID-19 ограничивали число паломников для совершения хаджа.

    Ранее сообщалось, что совершение хаджа может стать доступнее для казахстанцев, которым окажут максимальную поддержку со стороны Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

    Фото: aa.com.tr
    Религия Коронавирус в мире Саудовская Аравия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Совершение хаджа может стать доступнее для казахстанцев
    Бенедикт XVI похоронен в Ватикане
    Православные казахстанцы встретят Рождество Христово
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров