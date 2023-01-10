Саудовская Аравия сняла коронавирусные ограничения на хадж

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Власти Саудовской Аравии отменили ограничения для совершения хаджа, введенные из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

«Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии, каких-либо возрастных ограничений не будет», - сообщил министр по делам хаджа и умры королевства Тауфик Аль-Рабия.

По словам министра, теперь хадж-миссии со всего мира вновь могут заключать договор с любой уполномоченной компанией об оказании услуг в Саудовской Аравии.

«Вместе с нашими партнерами мы запустили платформу NUSK, чтобы облегчить процедуры прибытия паломников», - добавил Тауфик Аль-Рабия.

Власти Саудовской Аравии в течение последних трех лет из-за распространения COVID-19 ограничивали число паломников для совершения хаджа.

Ранее сообщалось, что совершение хаджа может стать доступнее для казахстанцев, которым окажут максимальную поддержку со стороны Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

Фото: aa.com.tr



