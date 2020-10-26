Саудовская Аравия снова назначает женщину на должность посла

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Второй раз в истории на должность посла Саудовской Аравии назначена женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Emirates Woman.

Менее чем через два года после того, как принцесса Рима бинт Бандар Аль Сауд была назначена первой женщиной-посланником Саудовской Аравии в качестве посла в Соединенные Штаты Америки, на аналогичную должность назначена еще одна женщина - Амаль Яхья аль-Муаллими, которая станет послом Королевства в Норвегии, передает Саудовское агентство печати.

Аль-Муаллими более 20 лет работала в сфере образования, а с прошлого года занимала должность генерального директора по организациям и международному сотрудничеству в Комиссии по правам человека Саудовской Аравии.

После назначения ее брат Абдалла Аль-Муаллими, являющийся постоянным представителем Саудовской Аравии при ООН, поделился своим волнением в Twitter:

«Я горжусь своей сестрой Амаль, которая сегодня принесла присягу перед королем Салманом в качестве посла Королевства в Норвегии, и благодарю всех, кто разделяет с нами чувство гордости».

В прошлый вторник, Амаль Аль-Муаллими приняла участие в онлайн-церемонии принесения присяги в присутствии короля Салмана и наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Событие, ставшее очередным историческим шагом для женщин Королевства, стало частью многочисленных инициатив программы «Видение – 2030», проводимой наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. В программе большое внимание уделяется правам женщин в Саудовской Аравии.

Например, в 2017 году, всего через три месяца после того, как наследный принц вступил в должность, он своим королевским указом объявил, что с июня 2018 года женщины смогут получать водительские права.

Затем, в марте 2018 года, министерство юстиции объявило, что разведенные в стране женщины смогут мгновенно сохранить опеку над своими детьми.

Благодаря наследному принцу, женщины теперь также могут посещать спортивные мероприятия на стадионах в трех городах страны, студенткам в Королевстве теперь разрешено носить свои телефоны во время пребывания в кампусе, а с августа 2019 года женщинам старше 21 года теперь разрешено путешествовать самостоятельно без сопровождения мужчины.