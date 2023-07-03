Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), которое изначально было рассчитано на июль. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Минэнерго королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что это добровольное сокращение идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тысяч б/с и может быть продлено на более долгий срок.