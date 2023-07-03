Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти

    3 Июля 2023, 20:00

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), которое изначально было рассчитано на июль. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Минэнерго королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что это добровольное сокращение идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тысяч б/с и может быть продлено на более долгий срок.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нефть Саудовская Аравия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии
    Президент РК принял участие в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива»
    Президент РК: Казахстан заинтересован в увеличении объемов экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города