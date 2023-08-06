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    Саудовская Аравия призвала своих граждан срочно покинуть Ливан

    6 Августа 2023, 02:25

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана и избегать районов, где произошли вооруженные столкновения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление посольства Саудовской Аравии в Ливане.

    Дипломатическое представительство Королевства не уточнило, каких районов Ливана оно советует своим гражданам избегать. Посольство подчеркнуло важность соблюдения запрета Саудовской Аравии на поездки в Ливан.

    МИД Кувейта в субботу также в ходе выступления призвал своих граждан в Ливане сохранять бдительность и избегать «зон нарушения безопасности», но не стал просить их покинуть страну.

    1 августа Соединенное Королевство обновило свои рекомендации по поездкам в Ливан. В них говорится о том, что нужно воздержаться от любых поездок, кроме необходимых, в южные районы Ливана вблизи палестинского лагеря Айн-аль-Хильве.

    По меньшей мере 13 человек погибли и более 60 получили ранения в ходе боевых действий, которые вспыхнули 29 июля между палестинскими группировками в лагере Айн-аль-Хильве, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности в лагере.

    ФАТХ, основная палестинская фракция, обвинила вооруженные группировки «Джунд аш-Шам» и «Аш-Шабаб аль-Муслим» в расстреле военного генерала ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши в лагере, пишет AlJazeera.

    О прекращении огня между палестинскими группировками в лагере было объявлено 31 июля при посредничестве ливанской стороны. Однако время от времени между группировками продолжают происходить вооруженные столкновения.​​​​​​​​

    По данным агентства ООН по делам беженцев из Палестины, Айн аль-Хильве является крупнейшим из 12 палестинских лагерей в Ливане, в котором проживает от 80 тысяч до 250 тысяч палестинских беженцев.

    Автор:

    Арсен Утешев

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