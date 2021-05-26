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    Саудовская Аравия объявила особые требования при подготовке к хаджу

    26 Мая 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия объявило об особых требованиях при подготовке к сезону хаджа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

    В ДУМК отмечают необходимость обратить внимание на основные требования саудовской стороны к хаджу в условиях пандемии.

    Количество паломников на сезон паломничества в этом году установлено на уровне 60 тысяч человек.

    Подать заявку на паломничество могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

    Паломники должны принять две дозы официально утвержденных вакцин в Саудовской Аравии (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna). Вторую дозу нужно принять за 14 дней до визита в Королевство.

    Иностранцам не разрешается выезжать в другие районы, не связанные с паломничеством.

    Кроме того, каждый паломник должен получить справку от компетентных органов своей страны о том, что он получил одну из вышеуказанных вакцин, и легализовать ее в посольствах Саудовской Аравии за рубежом.

    А также каждый паломник должен предоставить 72-часовой отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии в Королевство.

    Паломники должны строго соблюдать все меры по охране здоровья при перемещении из одного места в другое в районе Мекки. Также необходимо полностью соблюдать установленные правила.

    Однако власти Саудовской Аравии пока не объявили количество людей, которых будут приглашать с каждой страны на сезон хаджа 2021 года. Дополнительная информация и дополнительные требования к сезону паломничества будут объявлены позже.

    Автор:

    Серик Сабеков

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