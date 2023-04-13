Саудовская Аравия и Сирия выступили за контроль Дамаска над сирийской территорией

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия и Сирия выступают за контроль сирийского государства над всей территорией страны. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом после переговоров саудовского министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и главы сирийского МИД Фейсала Микдада, которые состоялись в среду в Джидде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии», - подчеркивается в заявлении глав МИД, которое привело Саудовское агентство печати.

В ходе переговоров, говорится в документе, министры «обсудили усилия, необходимые для достижения политического урегулирования сирийского кризиса при сохранении территориальной целостности, безопасности, стабильности и арабской идентичности». Была отмечена важность борьбы с терроризмом «во всех его формах и проявлениях».

В заявлении подчеркивается, что «достижение всеобъемлющего политического урегулирования, которое обеспечит национальное примирение, будет способствовать возвращению Сирии в ее арабское окружение и восстановлению ее роли в арабском мире».

В ходе переговоров в Джидде главы МИД двух стран договорились о создании условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

Саудовский и сирийский министры приветствовали «начало процедур по возобновлению предоставления консульских услуг в двух странах и восстановлению авиасообщения между двумя государствами», подчеркивается в заявлении глав МИД.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии прибыл в Джидду в среду. Это первый визит сирийского политика столь высокого уровня в Саудовскую Аравию с начала внутрисирийского конфликта в 2011 году. Он проходит в преддверии совещания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который, помимо Саудовской Аравии, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

На встрече, которую планируется провести в ближайшую пятницу в Джидде, намечено обсудить вопрос о восстановлении полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). На это совещание приглашены и представители Египта, Иордании, Ирака.

О членстве Сирии в ЛАГ

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар сирийского кризиса. В последнее время Бахрейн, ОАЭ и Оман возобновили работу своих диппредставительств в Дамаске. Некоторое время назад президент Сирии Башар Асад нанес официальные визиты в ОАЭ и Оман. Однако вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ по-прежнему вызывает споры в арабском сообществе.



