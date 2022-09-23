Саудовская Аравия готовит женщину для полета в космос в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия сегодня запустила первую национальную программу пилотируемых космических полетов, целью которой является отправка двух отечественных космонавтов в космос в 2023 году. В состав экипажа войдут мужчина и женщина. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

По данным Космической комиссии Саудовской Аравии, программа предусматривает подготовку квалифицированных кандидатов для выполнения долгосрочных и краткосрочных космических полетов, проведения научных экспериментов и исследований в таких областях, как здравоохранение, устойчивое развитие и космические технологии.

Саудовская Аравия также планирует в ближайшие месяцы запустить Национальную космическую стратегию, в которой будут представлены космические программы и инициативы страны, нацеленные на служение человечеству из космоса.

Фото: eldiariony.com