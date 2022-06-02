Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Саудовская Аравия готова нарастить нефтедобычу, если Россия ее сократит

    2 Июня 2022, 17:39

    ТАСС. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия дала западным странам понять, что готова увеличить добычу нефти, если Россия из-за санкций станет добывать ее существенно меньше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Financial Times, которую цитирует ТАСС.

    По данным источников газеты, в Саудовской Аравии считают, что, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефти, реального дефицита пока нет. Однако в случае сокращения нефтедобычи в России из-за санкций ЕС вероятность нехватки топлива возрастет.

    Саудовская Аравия неоднократно отвечала отказом на призывы Белого дома и «большой семерки» увеличить нефтедобычу. По словам одного из источников Financial Times, укреплению отношений поспособствовал ряд визитов в королевство американской делегации, в состав которой вошли координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. В результате переговоров саудовская сторона согласилась принять меры для снижения цен на нефть и нарастить добычу ресурса в случае его нехватки.

    «Саудовская Аравия осознает риски и то, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть», - прокомментировал ситуацию один из собеседников Financial Times.

    По сведениям газеты, обсуждался и вопрос скорейшего увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии и ОАЭ. Дипломатический источник сообщил Financial Times, что об этом решении может быть объявлено в четверг на заседании ОПЕК+, однако пока оно не принято окончательно. В случае достижения соглашений запланированное на сентябрь увеличение нефтедобычи будет перенесено на июль и август.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Нефть Саудовская Аравия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду