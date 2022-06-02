Саудовская Аравия готова нарастить нефтедобычу, если Россия ее сократит

ТАСС. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия дала западным странам понять, что готова увеличить добычу нефти, если Россия из-за санкций станет добывать ее существенно меньше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Financial Times, которую цитирует ТАСС.

По данным источников газеты, в Саудовской Аравии считают, что, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефти, реального дефицита пока нет. Однако в случае сокращения нефтедобычи в России из-за санкций ЕС вероятность нехватки топлива возрастет.

Саудовская Аравия неоднократно отвечала отказом на призывы Белого дома и «большой семерки» увеличить нефтедобычу. По словам одного из источников Financial Times, укреплению отношений поспособствовал ряд визитов в королевство американской делегации, в состав которой вошли координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. В результате переговоров саудовская сторона согласилась принять меры для снижения цен на нефть и нарастить добычу ресурса в случае его нехватки.

«Саудовская Аравия осознает риски и то, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть», - прокомментировал ситуацию один из собеседников Financial Times.

По сведениям газеты, обсуждался и вопрос скорейшего увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии и ОАЭ. Дипломатический источник сообщил Financial Times, что об этом решении может быть объявлено в четверг на заседании ОПЕК+, однако пока оно не принято окончательно. В случае достижения соглашений запланированное на сентябрь увеличение нефтедобычи будет перенесено на июль и август.



