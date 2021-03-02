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    Саудовская Аравия будет пускать паломников на хадж при наличии прививки от коронавируса

    2 Марта 2021, 15:38

    КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мусульманские паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщила в понедельник газета «Указ», .

    «Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса», - говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа.

    В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% - проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием. Иностранных журналистов к освещению события не допустили.

    С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток
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