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    Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии

    22 Сентября 2022, 20:29

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте прошло второе заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

    Единогласным решением членов СПСЦА председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем этой организации.

    Сатыбалды Даулеталин поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит свой опыт для дальнейшего поступательного развития профсоюзного движения центрально-азиатского региона.

    «Совет профсоюзов стран Центральной Азии намерен упрочить солидарность более 15 млн работников центрально-азиатского региона в стремлении к стандартам достойного труда и справедливой платы за него и повлиять на укрепление международной профсоюзной солидарности. Сообща мы намерены достигать общей для членов Совета цели - защиты интересов и прав человека труда. Со своей стороны, приложу свои знания и опыт для продвижения инициатив Совета на всех площадках международного профсоюзного движения», - сказал С. Даулеталин.

    На заседании членов Совета-лидеров национальных профцентров стран Центральной Азии также было принято решение о включении в состав организации новых членов - Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии, по их ранее направленным заявкам.

    Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Протокол о создании Совета подписали председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков, и председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода.

    Цель Совета - консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав, и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.

    Ранее сообщалось, что с оздано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в Казахстане.


    Фото: kasipodaq.kz
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