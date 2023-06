Satbayev University улучшил свои позиции на 20 пунктов в рейтинге лучших университетов мира QS

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Satbayev University вошел в список лучших вузов планеты, передает МИА «Казинформ».

Ежегодно, в начале лета, мировое академическое сообщество ждет результаты одного из самых влиятельных мировых рейтингов университетов — QS World University Rankings. Многие вузы стремятся попасть в него и делают все возможное, улучшая показатели. В рейтинге участвует более 1 600 вузов мира.

Технический вуз номер один в Казахстане, Satbayev University, ежегодно входил в топ-600 лучших вузов мира, занимая достойные места в рамках данного рейтинга.

В этом году, подтвердив звание лучшего технического университета и улучшив свои позиции на 20 пунктов по сравнению с прошлым годом, вуз занял 541-550 место (рейтинг ранжируется интервалами) и поднялся на четвертую строку среди многопрофильных вузов Казахстана, присутствующих в рейтинге.

Столь впечатляющий результат сложился в связи с плодотворной работой, которую Satbayev University ведет последние несколько лет.

В активную научно-исследовательскую деятельность вовлечены более 70% профессоров и молодых преподавателей. Университет получил престижную премию «Лидер науки» в номинации «Лидер по количеству научных публикаций» в сборнике «Web of Science Core», которая была присвоена за впечатляющий объем статей, опубликованных в престижных базах данных. Ученые Satbayev University издали публикации в журналах, рецензируемые международными базами данных Scopus и Web of Science: более 2000 публикаций в Scopus, более 1 000 публикаций в Web of Science.

Сам же рейтинг QS разработан в 2004 году совместно с британским изданием Times Higher Education. В его основе — глобальное исследование по определению лучших университетов мирового значения, которое проводит британская консалтинговоя компания Quacquarelli Symonds (QS).

Оценка проходит по шести критериям: репутация вуза в академической среде и среди работодателей, цитирование научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, соотношение местных и иностранных студентов. Половина оценок приходится на репутационную оценку университета: 40% - репутация вуза в академической среде, 10% - оценка работодателей.

В 2020 году первую строчку исследования, как и на протяжении многих лет, занял Массачусетский технологический институт.

Среди вузов Казахстана на верхних строчках рейтинга — многопрофильные университеты, что вполне ожидаемо. Satbayev University — первый технический вуз Казахстана, вошедший в глобальный список лучших вузов планеты.