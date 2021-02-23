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    Satbayev University поднялся более чем на 3000 позиций в мировом рейтинге Webometrics.

    23 Февраля 2021, 09:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован Мировой рейтинг Ranking Web of Universities (Webometrics) 2021 г. Satbayev University занял 3 783 место. По сравнению с показателями 2019 года поднялся на 3 380 позиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    В глобальный рейтинг вошли 125 вузов Казахстана. Первые три места традиционно заняли многопрофильные университеты.

    Satbayev University занял 4-е место в общем казахстанском рейтинге. И, соответственно, первое среди вузов РК технического профиля, что вновь подтверждает звание технического вуза номер один в Казахстане.

    Webometrics Ranking of World Universities – это глобальный академический рейтинг мировых университетов, который публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.

    Целью рейтинга является повышение присутствия научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы
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