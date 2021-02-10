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    Сарыагашский район Туркестанской области посетили 85 тысяч туристов

    10 Февраля 2021, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом растет количество желающих посетить всемирно известный санаторий Сарыагаш. В прошлом году Сарыагашский район Туркестанской области посетили 85 тысяч туристов. Туристов, прибывших в район, обслуживают более 50 лечебно-оздоровительных санаториев, детский санаторий, детский оздоровительный лагерь, гольф-клуб и 21 гостиница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В прошлом году в целях развития туризма было введено в эксплуатацию четыре объекта стоимостью 378 млн. тенге, создано около 60 новых рабочих мест.

    Ожидается, что в текущем году основную здравницу Казахстана посетят 100 тысяч туристов. Для развития данного направления планируется ввести в эксплуатацию три объекта общей стоимостью 430 млн тенге и обеспечить постоянной работой около 100 человек.

    Вместе с тем из местного бюджета выделят 10 млн тенге на изучение текущего состояния туристической отрасли в районе и проведение инвентаризации. Более того, до конца года за счет средств индивидуальных предпринимателей запланировано открыть 3 лечебно-оздоровительных центра общей стоимостью 770 млн тенге, с созданием 120 новых рабочих мест.

    По данным районного акимата, в прошлом году в район привлекли инвестиции на сумму 22 млрд тенге. В этом году эту цифру намерены довести до 25 млрд тенге.

    Также в районе планируется запустить ряд новых проектов. В частности, предусматривается запуск проекта по строительству цеха по производству яичных коробок и завода по розливу минеральной воды. Кроме того ожидается открыть 30 объектов малого и среднего предпринимательства (магазины, столовая, тойхана, объекты обслуживания и т.д.) и тем самым привлечь инвестиции в размере 3 млрд тенге, а по программе «Экономика простых вещей» поддержат 25 проектов.

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    Инвестпроекты Туркестанская область Туризм Акимат Строительство Здравоохранение Экономика Регионы Общество
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