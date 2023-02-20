Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4».

2002-2004 гг. — директор ГККП «Детско-юношеский клуб физической подготовки №15».

В 2004-2007 гг. — директор ГККП «Детско-юношеская спортивная школа № 4».

В 2007-2009 гг. — заместитель начальника ГУ «Управление физической культуры и спорта г. Алматы».

В 2009-2010 гг. работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский колледж спорта».

В 2010-2011 гг. — заместитель директора ГКП «Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня».

В 2012-2014 гг. — исполнительный директор Общественного фонда «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы».

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ «Агентство РК по делам спорта и физической культуры».

В 2014-2018 гг. — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации «Федерация Qazaq kuresi РК».

В 2018-2022 гг. — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации «Федерация поло Казахстана».

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации «Ассоциация боевых искусств Казахстана».

Ранее занимавший этот пост Жарасбаев Серик Маратович освобожден от должности согласно поданному заявлению.



Фото: primeminister.kz