Саранча угрожает фермерам Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Иргизский район атакуют полчища саранчи. Из-за вредителей страдают сразу три сельских округа. Местные жители вынуждены забаррикадироваться в своих домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AstanaTV.

Саранча облепила землю и все постройки. Из-за жары и засухи популяция стала резко увеличиваться примерно месяц назад. Есть риск, что насекомые уничтожат все пастбищные угодья, которые в этой местности и так небогатые.

Как заявили в районном акимате, жалоб от фермеров пока не поступало. Борьбу с вредителями местные власти ведут уже с середины мая

«Земля как будто выжженная, даже просвета не видно. Сосед выгонял стадо в степь, рассказывал, что метров за 500 ничего не видно. Уже к поселку саранча подбирается. Боимся, что всю траву уничтожит», - жалуется житель села Аныс би Сайран Бакманов.

В свою очередь, в акимате заявили, что обработку от саранчи начали еще 23 мая.

«На сегодня из 100 с лишним тысяч гектаров обработано 27 с половиной тысячи гектаров, то есть 26%. Задействовано 6 автомашин и 1 самолет АН-2. Обработка продолжается до сих пор», - отмечает аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.



