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    Сапожник без ноги хочет развить свой бизнес в Темиртау

    5 Марта 2023, 11:30

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Инвалид третьей группы из Темиртау Виталий Саврей не сидит без дела. Он зарабатывает себе на жизнь тем, что занимается ремонтом обуви и кожаных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    10 лет назад Виталий Саврей получил травму на цементном производстве. Его затянуло в транспортерный шнек. Ногу спасти не удалось и ее пришлось ампутировать. После длительной реабилитации мужчина решил освоить новое для себя дело – сапожное.

    «Самое сложное - это полностью разобрать и заменить внутренние детали и обратно собрать обувь в такой же размер, как было. Очень часто, когда я это делаю, разбираю и собираю, размер обуви меняется. Мех и стельки свой объем берут, и поэтому мы гарантию даем, если вдруг обувь поменяла размер, мы делаем все, как было», - рассказал Виталий Саврей.

    Свою сапожную мастерскую Виталий назвал «Непьющий сапожник». В этом названии он хотел отразить, что далеко не все сапожники пьют. Виталий поставил свой киоск в 8-м микрорайоне Темиртау. Свое дело он открыл пять лет назад. В будущем мечтает расширить свой небольшой бизнес.

    Сегодня мастерская пользуется большой популярностью. Приемлемая цена, а главное качественно и в срок – позволили увеличить количество новых клиентов.

    Новость о том, что в Темиртау появилась сапожная мастерская, где работает сапожник без ноги, облетела весь Казахстан. Это помогло в развитии его бизнеса. Сразу же появились новые клиенты, которые узнали о трудной судьбе парня и его сильном характере.

    «С инвалидностью все просто. Садишься и работаешь. Нет никаких ограничений, а работа сидячая. Если была бы эта работа с лопатой или ломиком, другое дело. А так всего лишь ноги нет. Третья группа инвалидности создает небольшую уверенность в будущем, потому что каждый месяц ты получаешь определенную сумму денег. Меньше надо переживать и ты занимаешься своим делом с увлечением», - сказал Виталий.

    Сила духа, вера в себя, большое трудолюбие. Вот, что Виталий называет секретом своего успеха. Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, он советует не опускать руки, а упорно идти к своей цели.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество
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