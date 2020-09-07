Сапархан Омаров: Все земли будут оцифрованы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров назвал основные задачи по оцифровке земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планов по цифровизации агропромышленного комплекса у нас много. Я обозначу основные вопросы. Первый вопрос - это цифровизация земельных отношений. Минсельхозом совместно с Министерством цифрового развития готовится законопроект, согласно которому теперь все земли будут оцифрованы. На сегодня все сельхозземли оцифрованы, теперь другие виды земель будут оцифрованы. Согласно законопроекту, как примут законопроект, все земли будут выдаваться в электронном формате. Основная задача - исключить человеческий фактор, бюрократию, коррупцию и сократить сроки рассмотрения заявок», - сказал Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга в Правительстве.

Одним из важных вопросов касательно цифровизациии сферы является прослеживаемость сельхозпродукции. В этой части, по словам министра, на сегодня IT-компаниями разрабатываются проекты. Вместе с тем ведомством прорабатывается вопрос и электронной торговли сельхозпродукции.

«Работа по повышению прозрачности в деятельности хлебоприемных предприятий в стране ведется. Как вы знаете, в стране более двух лет действуют электронные зерновые расписки. Сейчас порядка 10 IT-компаний разрабатывают свои программы, из них будем выбирать проекты», - отметил глава Минсельхоза.

Напомним, министр сельского хозяйства ранее озвучил прогноз по сбору урожая. Так, в стране планируется собрать порядка 18 млн тонн зерна.