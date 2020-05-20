Сапархан Омаров призвал к укреплению продовольственной безопасности в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархан Омаров призвал министров сельского хозяйства стран Центральной Азии к более тесному сотрудничеству и укреплению региональной продовольственной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В режиме видеоконференции 19 мая состоялось совещание министров сельского хозяйства стран Центральной Азии «Продовольственная безопасность и развитие сельского хозяйства в условиях пандемии коронавируса COVID-19: обмен передовым опытом и координация ответных действий».

В совещании приняли участие главы аграрных ведомств центральноазиатских стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), заместитель гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), а также представители Всемирного банка, Евразийского банка развития (ЕАБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Исламского банка развития (ИБР), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).

Участники конференции обменялись информацией о принимаемых мерах, действиях и планах по преодолению последствий COVID-19. Диалог был направлен на содействие обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства во время пандемии.

Сапархан Омаров отметил, что страны Центральной Азии имеют значительный сельскохозяйственный потенциал. Это позволяет при должном развитии и более тесном сотрудничестве обеспечить продовольственную безопасность в регионе и своевременно коллективно реагировать на внутренние и внешние вызовы и угрозы.