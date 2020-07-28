Сапархан Омаров принял участие в веб-конференции ОИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров принял участие в веб-конференции«Роль Исламской организации по продовольственной безопасности в развитии цепочки поставок продуктов питания между частными секторами стран Организации исламского сотрудничества». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В мероприятии приняли участие представители стран-участниц ОИС, а также генсек Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Юсеф Халави и генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет.

Юсеф Халави – крупный специалист по международным инвестициям, член совета директоров ряда международных компаний – в июле 2020 года по приглашению секретариата Исламской организации по продовольственной безопасности должен был посетить Казахстан с целью укрепления сотрудничества между ИОПБ и ICCIA, а также развития стандарта Халяль в Центральной Азии. Однако из-за пандемии данный визит был перенесен на поздний срок.

В ходе онлайн-конференции состоялись обмен информацией и мнениями по вопросам инвестиций и исламского финансирования, укрепления сотрудничества в области торговли, коммерции, информационных технологий, страхования, налаживания связей в частном секторе стран-членов ОИС.

Сапархан Омаров отметил важность роли международных организаций в вопросах продовольственной безопасности.

«Министрами сельского хозяйства стран-членов ОИС принято решение о создании Исламской ассоциации пищевой промышленности (Islamic Food Processing Association - IFPA). Я уверен, что это позволит образовать мощный фундамент, на котором будет укрепляться наше сотрудничество в сфере стандартов качества и увеличения производства и торговли продовольствием. В IFPA войдут крупные производители пищевой продукции стран-участников Исламской организации по продовольственной безопасности. Задачами ассоциации являются расширение торговли, привлечение исламских финансов, обмен информацией, налаживание контактов, увеличение экспорта и импорта между странами-членами организации», - сказал глава МСХ РК.

Сапархан Омаров напомнил, что ситуация с короновирусом продемонстрировала реальную важность вопросов продовольственной безопасности, а также своевременного и стабильного обеспечения населения продуктами питания.