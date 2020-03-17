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    Сапархан Омаров попросил обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной

    17 Марта 2020, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров попросил акиматы обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам необходимо обратить особое внимание на качественный показатель семян, соответствие их сортовым и посевным качествам», - подчеркнул Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Министр добавил, что на текущий момент из общего объема засыпанных семян проверено всего 77,4%, соответствуют требованиям посевного стандарта 56%, из них 1-го класса – 38%, 2-го класса – 10% и 3-го класса – 8%.

    «На сегодня не обеспечивается 100-процентная обработка высеваемого семенного материала зерновых культур. В связи с чем рекомендуем акиматам областей организовать своевременную проверку посевных качеств семенного материала у сельхозтоваропроизводителей и принять необходимые меры по подготовке и протравливанию семян», - резюмировал Сапархан Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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