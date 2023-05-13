Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Первый раунд Санжар Ташкенбай выиграл со счетом 5:0. Второй также у всех пяти судей.

19-летний Санжар Ташкенбай - действующий чемпион Азии. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди молодежи.





Также еще один казахстанец Дулат Бекбауов сразится в финале в весовой категории до 67 килограммов с боксером из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхуджаевым.

Напомним, всего в финал чемпионата мира в Ташкенте вышло пять казахстанских боксеров. Трое выступят во второй день финалов, 14 мая - это Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Изначально в заявке сборной Казахстана на турнир было 13 спортсменов, 8 из них остались без медалей.

Фото: sports.kz