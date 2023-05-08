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    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу

    8 Мая 2023, 19:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов казахстанский боксер Санжар Ташкенбай дрался с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым и победил его раздельным решением судей, при этом во втором раунде соперник побывал к нокдауне.

    Таким образом, Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал мирового первенства. Что касается его достижений в любителях, то в прошлом году он выиграл чемпионат Азии, а в 2019-м — стал чемпионом мира среди молодежи. Если говорить о его сопернике, то Шодиержон Меликузиев — серебряный призер молодежного чемпионата Азии и победитель «малого чемпионата мира» — турнир «Странджа».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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