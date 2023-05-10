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    Санжар Ташкенбай гарантировал Казахстану третью медаль ЧМ-2023 по боксу

    10 Мая 2023, 19:26

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай успешно выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов Ташкенбай встретился с японцем Кадзумой Аратаке, который является двукратным серебряным призером чемпионата Азии и пятикратным чемпионом Японии. Санжар Ташкенбай одержал победу единогласным решением судей, при этом в первом раунде соперник казахстанца побывал в нокдауне.

    Таким образом, Ташкенбай вышел в полуфинал мирового первенства и гарантировал как минимум «бронзу». Это уже третья медаль Казахстана на турнире: ранее в полуфинал также вышли Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Добавим, что Санжар Ташкенбай является действующим чемпионом Азии, а в 2019 году он выигрывал чемпионат мира среди молодежи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
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