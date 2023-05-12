Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Санжар Адилов назначен начальником департамента полиции Карагандинской области

    12 Мая 2023, 11:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Начальником департамента полиции Карагандинской области назначен генерал-майор полиции Санжар Адилов. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов представил личному составу нового руководителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Санжар Аскенович Адилов родился 26 сентября 1977 года в с. Узун-Агаш Жамбылского района Алматинской области.

    Образование высшее.

    Трудовой путь начал с работы следователем.

    До настоящего назначения занимал должность начальника Следственного департамента МВД РК.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы. Поблагодарил за службу бывшего начальника департамента Ерлана Файзуллина и пожелал успехов на новом месте работы в Костанайской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Назначения МВД РК Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу»
    Председателем Союза писателей Казахстана избран Мереке Кулкенов
    Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
    Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    3 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    4 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    5 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    Новости партнеров