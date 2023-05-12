Санжар Адилов назначен начальником департамента полиции Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Начальником департамента полиции Карагандинской области назначен генерал-майор полиции Санжар Адилов. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов представил личному составу нового руководителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санжар Аскенович Адилов родился 26 сентября 1977 года в с. Узун-Агаш Жамбылского района Алматинской области.

Образование высшее.

Трудовой путь начал с работы следователем.

До настоящего назначения занимал должность начальника Следственного департамента МВД РК.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы. Поблагодарил за службу бывшего начальника департамента Ерлана Файзуллина и пожелал успехов на новом месте работы в Костанайской области.

