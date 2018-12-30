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Санврачи рассказали об эпидситуации по ОРВИ и группу в РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Казахстан в республике стабильная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК.
По информации санврачей, по состоянию на 28 декабря в республике отмечается спорадическая регистрация вирусов гриппа А и циркуляция негриппозных респираторных вирусов (парагрипп, риновирус, аденовирус и другие). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена на 8 %.
Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет (65 %). С начала кампании привито от гриппа 11,3 % населения республики, в том числе детей до 14 лет - 28 %, взрослых - 72 %. Поствакцинальные осложнения не регистрировались.
Профилактика гриппа и ОРВИ направлена на укрепление собственных защитных сил организма и проводится параллельно с вакцинацией.
В качестве неспецифической защиты применяются иммунокоррегирующие препараты (анаферон, интерферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные мази (оксалиновая, антивир и др), поливитамины.
Также санврачи напоминают, что необходимо избегать контакта с больными ОРВИ людьми, при контакте с больными одевать маску, мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы), закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки или салфетки, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, избегать посещения мест скопления людей (зрелищные и спортивные мероприятия, собрания, встречи и др.), регулярно проветривать помещение, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами).
Необходимо проводить закаливание организма: от полоскания горла холодной водой, до контрастного душа и бассейна. При нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, использовать маски, как больному, так и здоровым. Во избежание распространения инфекции в общественном транспорте, в очереди к врачу необходимо вызвать врача на дом.
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