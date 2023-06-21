Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Санврачи напомнили о мерах предосторожности при праздновании Курбан айта

    21 Июня 2023, 16:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близится один из самых значимых и священных праздников для мусульман всего мира - Курбан айт. В этом году он пройдет с 28 по 30 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Курбан айт в мечетях совершается праздничная молитва – Айт-намаз, после чего, поздравив друг друга с наступлением праздника, мусульмане спешат домой для совершения обряда жертвоприношения.

    Во время празднования Курбан айт Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует соблюдать следующие санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота:

    - реализацию и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного (вет.паспорт, сопроводительные документы, ушные бирки);

    - своевременное обеззараживание и вывоз отходов после убоя скота;

    - строгое соблюдение правил личной гигиены.

    По данным ДСЭК, в настоящее время в городе все чаще регистрируются случаи острой кишечной инфекции. В связи с этим, при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:

    - наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;

    - приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;

    - выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;

    - не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;

    - соблюдать технологию приготовления блюд;

    - не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназначенные для сырого мяса;

    - с осторожностью употреблять скоропортящиеся продукты;

    - хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые продукты и готовую продукцию нельзя хранить на одной полке);

    - наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов;

    - старайтесь не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
    1,8 млн человек совершили паломничество в Мекку
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Актюбинцы празднуют Курбан-айт
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT