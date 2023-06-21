Санврачи напомнили о мерах предосторожности при праздновании Курбан айта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близится один из самых значимых и священных праздников для мусульман всего мира - Курбан айт. В этом году он пройдет с 28 по 30 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Курбан айт в мечетях совершается праздничная молитва – Айт-намаз, после чего, поздравив друг друга с наступлением праздника, мусульмане спешат домой для совершения обряда жертвоприношения.

Во время празднования Курбан айт Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует соблюдать следующие санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота:

- реализацию и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного (вет.паспорт, сопроводительные документы, ушные бирки);

- своевременное обеззараживание и вывоз отходов после убоя скота;

- строгое соблюдение правил личной гигиены.

По данным ДСЭК, в настоящее время в городе все чаще регистрируются случаи острой кишечной инфекции. В связи с этим, при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:

- наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;

- приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;

- выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;

- не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;

- соблюдать технологию приготовления блюд;

- не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназначенные для сырого мяса;

- с осторожностью употреблять скоропортящиеся продукты;

- хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые продукты и готовую продукцию нельзя хранить на одной полке);

- наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов;

- старайтесь не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.