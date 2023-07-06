Санврачи Алматы выявили превышение нитратов в арбузах и дынях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и филиала Национального центра экспертизы проводят тематические акции в объектах торговли по вопросам обеспечения безопасности пищевых продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специалисты лаборатории экспресс-методом проводят исследования продуктов питания и сразу выдают результаты потребителям. Вовремя проведении акции на санитарно-химические показатели (в том числе на содержание нитратов) отобрано 570 проб растениеводческой продукции, из них в 6 пробах (арбуз, дыня) выявлено превышение нитратов. Однако, факты отравления арбузами и дынями по Алматы не зарегистрированы», - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

Она добавила, что в случае обнаружения нарушений при продаже бахчевых культур, возникновения сомнений в их качестве, жители могут обратиться в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля города.

Санврач также дала рекомендации по профилактике пищевых отравлений бахчевыми. Она считает, что ранее появление в мае-июне арбузов и дыней на прилавках должно насторожить. Гаухар Каткенова советует в это время не спешить с покупкой.

«При выращивании тепличных ягод используется больше минеральных удобрений. Это может привести к чрезмерному накоплению нитратов в ягодах и вызвать отравление нитратами. Допустимый уровень нитратов в бахчевых – 60 мг/кг. Опасность состоит в том, что для ускорения процесса созревания ранние плоды выращивают под пленкой с применением большого количества азотных удобрений. В таких условиях арбузы и дыни быстро растут и через пару месяцев достигают внушительных размеров. Но за столь короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, и концентрация нитратов в них может превышать безопасную норму в несколько раз», - пояснила спикер.

Признаком повышенного содержания нитратов в арбузах служит интенсивный красный цвет, желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки, гладкий «отполированный» срез, тогда как у «настоящего» арбуза он крупинками. Самый доступный способ проверить дома доброкачественность продукта – раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой. Если арбуз хороший, то вода просто помутнеет; если же вода окрасится в розовый или красный цвет – значит, арбуз выращен с помощью химии, а в мякоти присутствуют «посторонние» вещества и такой арбуз есть нельзя.

Еще один фактор, способный вызвать отравление – неправильное хранение бахчевых культур: когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами, даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжёлое отравление.

«Особенно опасны бахчевые с высоким содержанием нитратов для детей до года и кормящих матерей, так как у детей иммунная система еще плохо сформирована, слизистая кишечника легко ранима, а молоко матери не создает серьезных барьеров для нитратов», - добавила Гаухар Каткенова.

Первые признаки отравления бахчевыми могут появиться уже через несколько часов после их употребления в пищу и, как правило, похожи на обычное пищевое отравление – это схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышенная температура; кроме этого, возможна головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи. В любом случае необходимо срочно вызвать врача!

В целях профилактики отравлений бахчевыми культурами санитарные врачи рекомендуют несколько простых правил:

1) не приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий, на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, во дворах домов, на прилегающей к рынкам территории. Как правило, эта продукция реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. На обочине дороги, под слоем пыли, в тумане выхлопных газов никто не даст вам гарантию безопасности и качества, а значит, риски для здоровья выше.

В соответствии с санитарными правилами продажа бахчевых культур должна осуществляться в местах санкционированной торговли – на рынках, в продовольственных магазинах города Алматы, с торговых лотков, в палатках, оборудованных навесами, а также иметь соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Арбузы и дыни должны складироваться на поддонах и подтоварниках, иметь ценники с датой и наименованием товара, а также ценой за вес товара, заверенные подписью и печатью. Продавцы должны иметь личные медицинские книжки;

2) не покупать надрезанные арбузы и дыни, не приобретать их дольками. Во-первых, неизвестно, что тем самым ножом резали, и чистый ли он. А во-вторых, даже если внутри арбуза не было возбудителей, то теперь с большой долей вероятности можно утверждать, что они там появились;

3) перед употреблением арбузы и дыни тщательно вымыть проточной водой;

4) разрезанный арбуз или дыню необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток, в чистой закрытой емкости, отдельно от сырой продукции.