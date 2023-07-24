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    Санитарный врач Астаны не рекомендует покупать арбузы с надрезами

    24 Июля 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова дала рекомендации жителям, где и как выбирать овощи и фрукты в летний сезон. Она также не рекомендует астанчанам покупать арбузы с надрезами, так как потом могут размножаться микроорганизмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас у нас теплый период года. Естественно, очень много овощей и фруктов. Мы переживаем за ранние фрукты и овощи. Поэтому населению рекомендуем тщательно мыть ранние фрукты и овощи, замачивать на пару часов в воде, потому что ранние фрукты опасны наличием высокого содержания нитратов. Ранние овощи также рекомендуем в большей части варить, потому что в вареном виде уменьшается содержание нитратов», - отметила на брифинге в службе коммуникаций города Астаны Сархат Бейсенова.

    По словам санитарного врача, не стоит покупать овощи и фрукты в местах массового скопления. Места, где реализуют данную продукцию, должны быть огорожены, защищены от солнца и дождя.

    «Арбузы, дыни не должны лежать на земле. Они должны находиться на поддоне. Рекомендуем не приобретать арбузы и дыни с надрезами. У нас население любит проверять: красный арбуз или не красный, стоит приобретать или не стоит. Это очень чревато тем, что при надрезе в арбуз может попасть загрязнение, которое в последующем понесет за собой очень быстрое размножение микроорганизмов в самом арбузе, и повлечет за собой отравление. В проезжей части не стоит покупать никакую овощную продукцию. Там очень быстро могут накопиться тяжелые металлы», - пояснила санитарный врач.

    Сархат Бейсенова также добавила, что в этом году в столице не было зарегистрировано случаев отравлений арбузами.

    «Было исследовано 124 пробы овощей и фруктов на содержание нитратов. В трех случаях у нас были определены несоответствия, то есть превышение по нитратам. Продукция была снята с реализации», - отметила санврач.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Здравоохранение Безопасность
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