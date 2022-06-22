Санитарные заключения получили менее половины детских лагерей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 15 детских оздоровительных лагерей санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля и надзора за объектами образования и питания Гульнара Сеитова сообщила, что четыре лагеря не будут функционировать, а именно, «Искра» Мамлютского района, «Лесная поляна» Жамбылского, «Золотая осень» Кызылжарского и «Солнышко» района им. Г. Мусрепова.

«У лагерей «Искра», «Солнышко» и «Золотая осень» не определен собственник, не переданы в доверительное управление. По «Лесной поляне» не решены вопросы водоснабжения. Вода из скважины не соответствует по показателям жесткости и мутности и используется только для технических целей. Соответственно, не решен вопрос подключения жилых корпусов к водопроводной сети с внутренней разводкой», - пояснила Г.Сеитова.

Санитарный врач добавила, вопросы обеспечения безопасности пребывания детей в летних детских оздоровительных организациях и их питания остаются актуальными, поскольку представляют высокий санитарно-эпидемиологический риск в части возникновения массовых пищевых отравлений и кишечных инфекций.